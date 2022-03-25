З сиренами, вибухами та руїнами: KAZKA випустила пісню про те, що Україні не окей

Навіть на війні є місце музиці. Гурт KAZKA з Олександрою Заріцькою випустив новий хіт – I'm Not Ok, в якому сирени, вибухи та весь біль українського народу.

Зараз Олександра Заріцька з культурною місією в Нью-Йорку з. Однак пісню вона записувала не у США, а на студії в Кракові. Цього разу без хлопців – клавішника Микити та Дмитра, який грає на духових. За словами співачки, вони "стоять на захисті нашої країни".

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KAZKA про пісню I'm Not Ok

Артистка вирішила, що музика на часі, адже вона завжди була частиною нашого національного коду. Так, кліп на трек зірка зняла у порожньому приміщенні, що нагадує укриття. У щемливому відео звук сирени, вибухи, обстріли мирних кварталів, звернення Зеленського та українці, які тікають від російських ракет.

Музика стала нашим захистом, зброєю і рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця та українки. Це те, що відчуває Україна просто зараз,

– написала KAZKA в інстаграмі.

"Ми не "окей". Щодня ми дивимося в очі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці", – написала Олександра Заріцька.

KAZKA – I'm Not Ok: дивіться відео онлайн

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