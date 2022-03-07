У синьо-жовтому вбранні: "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях протестує проти війни у Франції

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях залишилась у Франції під час воєнних дій в Україні. Там вона вийшла на мітинг проти війни.

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у час російської агресії проти України робить все можливе, щоб допомогти. Вона перебуває у Франції, де виходить на протести.

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Анна Неплях на протестах у Франції

В інстаграмі "Міс Україна Всесвіт" показала, як мітингувала на вулицях Парижа у синьо-жовтому костюмі. Разом з нею були й інші французи.

Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги!

– писало на плакаті Анни Неплях.

Анна Неплях на мітингу / Фото з інстаграму Анни Неплях

Зауважимо, телеведуча Іванна Онуфрійчук залишається у Швейцарії. Звідти вона відправляє гуманітарну допомогу українцям.

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