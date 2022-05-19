З синьо-жовтими стрічками: Чарльз і Камілла побували на службі в Українському соборі в Канаді

Принц Чарльз та герцогиня Камілла завітали з візитом до Канади. В один із днів вони побували в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці.

Син Єлизавети II принц Уельський та герцогиня Корнуольська днями прибули до Канади. Вони приїхали в Оттаву, де мали кілька важливих зустрічей.

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Принц Чарльз підтримав український народ

Принц Чарльз та Камілла відвідали службу в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві. Герцогиня одягнула блакитне пальто, а принц – синій костюм. На їхніх вбраннях були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що також засвідчувало підтримку Україні.

Королівська сім'я також поспілкувалась з українцями, які втекли від війни. В одній з розмов Камілла сказала: "Ми за вас".

Глибоко в наших думках ми з народом України. У Канаді проживає 1,4 мільйона людей українського походження – третє число у світі за чисельністю населення України. Для мене була честь сьогодні провести час з багатьма з вас,

– підписав фото з собору принц Чарльз.



Королівське подружжя в соборі / Фото з твітера Клеренс-гаузу

Також в Оттаві принц Чарльз зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політик ділився враженнями від зустрічі: "Я вперше зустрів принца Уельського, коли мені було дев'ять років. Відтоді ми зустрічалися ще багато разів, і його відданість Канаді, канадцям і побудові чистішого майбутнього ніколи не змінювалась. Ваша Королівська Високосте, ласкаво просимо назад до Канади".



Трюдо і принц Чарльз / Фото з твітера

, днями Єлизавета II вийшла у світ відкрити меморіальну дошку на честь офіційного завершення будівництва лінії Елізабет названої на її честь на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. Королева одягнула жовте вбрання та капелюшок з синіми квітами. Ймовірно, так вона теж підтримала Україну.

Нагадаємо, ще 2 березня герцогиня Камілла та принц Чарльз навідались до Українського католицького собору Святого Сімейства в Лондоні, висловивши свою підтримку українській громаді.