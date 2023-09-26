Це ненормально, – Сінді Кроуфорд пригадала, як Опра Вінфрі образила її на інтерв'ю
Джерело:The Daily Mail
Супермодель Сінді Кроуфорд пригадала образливу ситуацію, яка сталась на одному з інтерв'ю. За її словами, Опра Вінфрі змусила її почуватись дискомфортно.
57-річна супермодель Сінді Кроуфорд розповіла про одне з інтерв'ю, яке було для неї дуже дискомфортним. У 1986 році вона взяла участь у "Шоу Опри Вінфрі".
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Сінді Кроуфорд звинуватила Опру
На той час Сінді Кроуфорд було 20 років. Опра Вінфрі попросила її встати та продемонструвати свою фігуру. "Це те, що я називаю тілом", – коментувала ведуча.
За словами моделі, вона відчула себе "об'єктом" чи "дитиною", яку начебто не сприймали серйозно. Сінді Кроуфорд зауважила, що на той момент не відчула об'єктивізації.
Але коли я переглянула відео зараз, я подумала, що це дійсно ненормально,
– зауважила супермодель.
Опра Вінфрі наразі ніяк не прокоментувала ці заяви Сінді Кроуфорд. Але користувачі помітили, що цей випуск був видалений з мережі.
Найскандальніші інтерв'ю зірок
- Девід Леттерман переступив межу, коли у 1999 році брав інтерв'ю в Дженніфер Еністон. Він поклав собі до рота пасмо волосся акторки. Зірка скрикнула та відсахнулась, а згодом була змушена витирати волосся серветкою від слини.
- Тейлор Свіфт мало не розплакалась на інтерв'ю в Еллен Дедженерес у 2013 році. Ведуча показувала фото зірки з чоловіками та запропонувала їй дзвонити в дзвінок кожного разу, коли та побачить колишнього. Тейлор відмовилась, тому Еллен забрала дзвоник та робила це сама, поки не довела зірку до сліз.
- Брітні Спірс розплакалась на інтерв'ю у Даян Соєр у 2003 році. Ведуча розпитувала її про сексуальне життя та стосунки з Джастіном Тімберлейком після того, як пара розійшлась. Даян тиснула на співачку, вимагаючи почути ствердну відповідь на запитання щодо зради.