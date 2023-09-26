57-летняя супермодель Синди Кроуфорд рассказала об одном из интервью, которое было для нее очень дискомфортно. В 1986 году она приняла участие в "Шоу Опры Уинфри".
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Синди Кроуфорд обвинила Опру
К тому времени Синди Кроуфорд было 20 лет. Опра Уинфри попросила ее встать и продемонстрировать свою фигуру. "Это то, что я называю телом", – комментировала ведущая.
По словам модели, она почувствовала себя "объектом" или "ребенок", который вроде бы не воспринимался серьезно. Синди Кроуфорд заметила, что на тот момент не ощутила объективизации.
Но когда я посмотрела видео сейчас, я подумала, что это действительно ненормально,
– заметила супермодель.
Опра Уинфри пока никак не прокомментировала эти заявления Синди Кроуфорд. Но пользователи заметили, что этот выпуск был удалён из сети.
Самые скандальные интервью звезд
- Дэвид Леттерман перешагнул границу, когда в 1999 году брал интервью у Дженнифер Энистон. Он положил себе в рот прядь волос актрисы. Звезда вскрикнула и отшатнулась, а потом была вынуждена вытирать волосы салфеткой от слюны.
- Тейлор Свифт чуть не расплакалась на интервью Эллен Дедженерес в 2013 году. Ведущая показывала фото звезды с мужчинами и предложила ей звонить в звонок всякий раз, когда она увидит бывшего. Тейлор отказалась, потому Эллен забрала звонок и делала это сама, пока не довела звезду до слез.
- Бритни Спирс расплакалась на интервью у Дайан Сойер в 2003 году. Ведущая расспрашивала ее о сексуальной жизни и отношениях с Джастином Тимберлейком после того, как пара разошлась. Даян давила на певицу, требуя услышать утвердительный ответ на вопрос об измене.