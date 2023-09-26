57-річна супермодель Сінді Кроуфорд розповіла про одне з інтерв'ю, яке було для неї дуже дискомфортним. У 1986 році вона взяла участь у "Шоу Опри Вінфрі".

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Сінді Кроуфорд звинуватила Опру

На той час Сінді Кроуфорд було 20 років. Опра Вінфрі попросила її встати та продемонструвати свою фігуру. "Це те, що я називаю тілом", – коментувала ведуча.

За словами моделі, вона відчула себе "об'єктом" чи "дитиною", яку начебто не сприймали серйозно. Сінді Кроуфорд зауважила, що на той момент не відчула об'єктивізації.

Але коли я переглянула відео зараз, я подумала, що це дійсно ненормально,

– зауважила супермодель.

Опра Вінфрі наразі ніяк не прокоментувала ці заяви Сінді Кроуфорд. Але користувачі помітили, що цей випуск був видалений з мережі.

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