Шукає роботу за кордоном: де відсиджується син Таїсії Повалій

Син зрадниці Таїсії Повалій виїхав з України з початку повномасштабного вторгнення. Зараз він перебуває в Іспанії.

У Дениса Повалія з'явився профіль та резюме у соціальній мережі Linkedin. Схоже, що він шукає роботу або контакти за кордоном.

До слова Ш*лава московська, – Приходько розкритикувала зрадницю Повалій, яка співає українською в Росії

Де зараз Денис Повалій

У профілі вказано, що Денис Повалій – музикант, пісняр та вокаліст, який "займається створенням аранжувань, реміксів та записом живих інструментів". Також він може працювати перекладачем англійських, російських та українських пісень та поезії.

Місцеперебування музиканта теж вказано – це Валенсія.



Денис Повалій / Фото з його інстаграму

На своїй сторінці в інстаграмі Денис Повалій публікує фото з підписами здебільшого українською мовою. Він показує своє життя, родину та інколи роздумує про повномасштабне вторгнення. Хоч раніше артист закликав українців не бажати ворогам смерті, пізніше він заговорив про те, що слід мріяти про перемогу, а не мир.

Тим часом його матір працює на Росію

, що Денис Повалій практично не коментує діяльність його матері. Після скандального концерту Повалій у Москві на початку 2022 він відповідав шанувальникам: "Це зовсім окрема, її історія, до якої я не маю стосунку".

Таїсія Повалій залишається в Росії та заробляє там криваві рублі, виступаючи на пропагандистських заходах. Вона не гребує співати українських народних пісень на таких концертах.

Артистка часто висловлюється в медіа, щоб нагадувати путіністам про свою прихильність до Росії. Вона розповідає, як любить Уфу та обожнює Кемерово. Таїсія Повалій постійно підіграє російській пропаганді, несучи нісенітниці про Революцію Гідності та війну на Донбасі.