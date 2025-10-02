Раніше артистка не розповідала, що вона – мама військового, пише Showbiz 24 з посиланням на фейсбук.
Римма навіть показала фото сина у військовій формі.
Я – мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту. Даня … ну, ти все знаєш,
– підсумувала зірка.
Даниїл Мойсеєв / Фото з фейсбуку акторки
Взагалі передісторія така, що Римма прийшла в Києві у магазин, де при розрахунку на касі їй сказали, що зробили спеціальну знижку. Продавці зазначили, що у них є знижки для військових і їх родин. Виявилось, що вони побачили на заставці телефону акторки сина у військовій формі й почули розмову з ним.
Зюбіна сказала, що вперше отримала такий статус. Акторка не повідомила у якій бригаді та на якому напрямку служить Даниїл, однак у коментарях отримала чимало слів підтримки та хороших побажань, щоб захисник повернувся додому живим і неушкодженим.
У 2023 році Римма розповідала у коментарі Новому каналу, що її син їздить на фронт із міжнародними журналістами як перекладач.
Що відомо про сина Римми Зюбіної?
- Даниїл Мойсеєв – єдиний син Римми. Його вона народила у шлюбі з театральним режисером Станіславом Мойсеєвим.
- 28 вересня цього року хлопцю виповнилось 27 років. Раніше він їздив у Бучу, де вперше у житті побачив мертві тіла на дорозі. Повномасштабна війна змінила ставлення артистки до сина. Раніше вона цікавилась у нього, чи той поїв, а після 24 лютого 2022 року її питання змінились на "чи ти вигрібаєш?".