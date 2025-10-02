Раніше артистка не розповідала, що вона – мама військового, пише Showbiz 24 з посиланням на фейсбук.

Римма навіть показала фото сина у військовій формі.

Я – мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту. Даня … ну, ти все знаєш,

– підсумувала зірка.

Даниїл Мойсеєв / Фото з фейсбуку акторки

Взагалі передісторія така, що Римма прийшла в Києві у магазин, де при розрахунку на касі їй сказали, що зробили спеціальну знижку. Продавці зазначили, що у них є знижки для військових і їх родин. Виявилось, що вони побачили на заставці телефону акторки сина у військовій формі й почули розмову з ним.

Зюбіна сказала, що вперше отримала такий статус. Акторка не повідомила у якій бригаді та на якому напрямку служить Даниїл, однак у коментарях отримала чимало слів підтримки та хороших побажань, щоб захисник повернувся додому живим і неушкодженим.

У 2023 році Римма розповідала у коментарі Новому каналу, що її син їздить на фронт із міжнародними журналістами як перекладач.

Що відомо про сина Римми Зюбіної?