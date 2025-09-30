Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук-сторінку культурно-громадського центру "Шелтер Плюс". Андрій Нескубін загинув 17 вересня 2025 року.

Не пропустіть Син залишився без батька: на фронті загинув військовий із Київщини Олег Кузнєцов

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, для міста, для армії, для родини,
– йдеться у дописі "Шелтер Плюс".

У культурному центрі розповіли, що захисник був талановитим музикантом, співаком і актором. Він займався волонтерством і брав участь у проєктах "Шелтер Плюс".

Він воював два роки, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни, операції. Загибель сталася за 12 кілометрів від фронту, коли він чергував у штабі. Стерла його війна розривом авіабомби,
– повідомили у центрі.

У "Шелтер Плюс" наголосили, Андрій житиме у пам'яті рідних, друзів і побратимів. З захисником попрощалися у неділю, 28 вересня.

Ще одна втрата. 15 вересня у фейсбуці Львівської національної опери повідомили, що на фронті загинув артист балету Дмитро Пасічник.

Актор Андрій Сенишин загинув на фронті

  • Нагадаємо, 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка на Сумщині загинув актор Андрій Сенишин. Однак сумну звістку повідомили 11 вересня.

  • З 2017 до 2019 року актор працював у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, а з 2021 – у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса і театрі "І люди, і ляльки".

  • Сенишин став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Спершу він проходив службу у 103-й бригаді, а пізніше – у 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників!