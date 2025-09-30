Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук-сторінку культурно-громадського центру "Шелтер Плюс". Андрій Нескубін загинув 17 вересня 2025 року.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, для міста, для армії, для родини,

– йдеться у дописі "Шелтер Плюс".

У культурному центрі розповіли, що захисник був талановитим музикантом, співаком і актором. Він займався волонтерством і брав участь у проєктах "Шелтер Плюс".

Він воював два роки, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни, операції. Загибель сталася за 12 кілометрів від фронту, коли він чергував у штабі. Стерла його війна розривом авіабомби,

– повідомили у центрі.

У "Шелтер Плюс" наголосили, Андрій житиме у пам'яті рідних, друзів і побратимів. З захисником попрощалися у неділю, 28 вересня.

Ще одна втрата. 15 вересня у фейсбуці Львівської національної опери повідомили, що на фронті загинув артист балету Дмитро Пасічник.

Актор Андрій Сенишин загинув на фронті

Нагадаємо, 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка на Сумщині загинув актор Андрій Сенишин. Однак сумну звістку повідомили 11 вересня.

З 2017 до 2019 року актор працював у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, а з 2021 – у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса і театрі "І люди, і ляльки".

Сенишин став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Спершу він проходив службу у 103-й бригаді, а пізніше – у 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників!