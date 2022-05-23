Син Павліка та Реп'яхової захворів в Ізраїлі: "Все життя пролетіло перед очима"

Дружина Віктора Павліка з сином Михайлом понад місяць була в Ізраїлі, де гостювала в сестри. Перед виїздом додому Реп'яхова вимушена була звертатися до лікарів, оскільки сина боліло коліно, в нього зник апетит і піднялася температура.

Перед поверненням в Україну Катерина побувала в Єрусалимі. Туди поїхала лише з сестрою, без сина. Повернувшись додому, довелося їхати з сином в пункт надання медичної допомоги. В Ізраїлі такі послуги безплатні для українських біженців.

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Що сталося з сином Реп'яхової та Павліка

Маленького Михасика турбувало коліно. Він не міг зігнути ніжку, піднялася температура, зник апетит. В лікарні в нього взяли аналізи, зробили рентген.

Здавалося, що тут такого, болить коліно у дитини. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли набухає ніжка. Ця хвороба передається через кров, бактерія, яка роз'їдає кістку. У Михайлика якраз є подряпина. Все життя пролетіло перед очима,

– поділилася Катерина.

Реп'яхова боялася, що в сина можуть діагностувати остеомієліт – запальне захворювання кісткової тканини або кісткового мозку з ураженням елементів кістки, яке зазвичай спричинюють піогенні бактерії. Та побоювання зіркової матусі виявилися даремними.

Я дуже злякалася. Ще й відлітаємо. Я, звичайно, рада, що нічого страшного не знайшли. Але проблема залишається. Колінка болить, дитина мучиться. Поки Міші не стане кращим, моє серце не заспокоїться,

– написала в сторіз блогерка.

Наступного дня самопочуття Михайла значно покращилося. Ніжка вже не боліла, однак з'явилися висипання. Реп'яхова проконсультувалася з ізраїльськими лікарями. Виявилося, що в її сина вірус, а висипання – це реакція на підвищену температуру.

Катерина Реп'яхова про хворобу сина / Скриншоти з інстаграм-сторіз блогерки

Катерина разом з сином і мамою вже в дорозі в Україну. Вдома сім'ю чекає Віктор Павлік. Хоча в Україні досі небезпечно, але Реп'яхова прийняла рішення повертатися. Вона не може довго перебувати далеко від коханого та батьківщини. Раніше блогерка розповідала, що полетіла в Ізраїль, оскільки ще до початку повномасштабної війни запланувала цю поїздку, щоб провести час з сестрою та племінниками.