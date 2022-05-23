Перед возвращением в Украину Екатерина побывала в Иерусалиме. Туда уехала только с сестрой, без сына. Вернувшись домой, пришлось ехать с сыном в пункт предоставления медицинской помощи. В Израиле такие услуги бесплатны для украинских беженцев.

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Что произошло с сыном Репяховой и Павликом

Маленького Михасика беспокоило колено. Он не мог согнуть ножку, поднялась температура, исчез аппетит. В больнице у него взяли анализы, сделали рентген.

Казалось, что здесь такого болит колено у ребенка. Если бы не один диагноз, который знаком нашей семье, когда набухает ножка. Эта болезнь передается через кровь, бактерия, разъедающая кость. У Миши как раз есть царапина. Вся жизнь пролетела перед глазами,

– поделилась Екатерина.

Репяхова боялась, что у сына могут диагностировать остеомиелит – воспалительное заболевание костной ткани или костного мозга с поражением элементов кости, которое обычно вызывают пиогенные бактерии. Но опасения звездной мамочки оказались тщетными.

Я очень испугалась. Еще и улетаем. Я, конечно, рада, что ничего страшного не нашли. Но проблема остается. Коленка болит, ребенок мучается. Пока Миши не станет лучше, мое сердце не успокоится,

– написала в сториз блоггер.

На следующий день самочувствие Михаила значительно улучшилось. Ножка уже не болела, однако появилась сыпь. Репяхова проконсультировалась с израильскими врачами. Оказалось, что у ее сына вирус, а сыпь – это реакция на повышенную температуру.

Екатерина Репяхова о болезни сына / Скриншоты из инстаграм-сториз

Екатерина вместе с сыном и матерью уже в пути в Украину. Дома семью ждет Виктор Павлик. Хотя в Украине еще опасно, но Репьяхова приняла решение возвращаться. Она не может долго находиться вдали от любимого и отечества. Ранее блоггер рассказывала, что улетела в Израиль, поскольку еще до начала полномасштабной войны запланировала эту поездку, чтобы провести время с сестрой и племянниками.