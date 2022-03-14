Син Ірини Федишин після 5 годин в укритті розповів, що відбувається в Україні: щемливе відео

Українська співачка Ірина Федишин вночі 14 березня майже 5 годин провела в укритті через повітряну тривогу. У бомбосховищі її молодший син розповів, що відбувається в Україні.

Відома співачка Ірина Федишин вночі о 2:20 прокинулась від звуку сирен, як і майже вся Україна. Вона показала кадри, як пересиджувала тривогу.

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Як Ірина Федишин пересиджує повітряну тривогу

Зірка зізналась, що цього разу вона понад 5 годин сиділа у бомбосховищі з синами. Молодший син Олежик тривожно відреагував на сирени.

Мене стривожила реакція Олежика: "зірвався" на рівні ноги, почав панікувати й сильно мене обіймати. Стараюся відволікати дітей від страшних новин, заспокоюю словами, розповідаю, яка у нас сильна армія, читаю їм казки, більше обіймаю і стараюся не видавати своєї тривоги,

– поділилась Ірина Федишин.



Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму зірки

Щоб відволікти малюка, чоловік Ірини Федишин записав з ним відео. Олежик розповів, що відбувається в Україні.

Війна. Путін, Росія напала на Україну. Бо він (Путін) хоче забрати всю державу. А ми захищаємося. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні, Україна переможе,

– зворушливо сказав зірковий син.

Син Ірини Федишин розповів, що відбувається в Україні: