Відома співачка Ірина Федишин вночі о 2:20 прокинулась від звуку сирен, як і майже вся Україна. Вона показала кадри, як пересиджувала тривогу.
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Як Ірина Федишин пересиджує повітряну тривогу
Зірка зізналась, що цього разу вона понад 5 годин сиділа у бомбосховищі з синами. Молодший син Олежик тривожно відреагував на сирени.
Мене стривожила реакція Олежика: "зірвався" на рівні ноги, почав панікувати й сильно мене обіймати. Стараюся відволікати дітей від страшних новин, заспокоюю словами, розповідаю, яка у нас сильна армія, читаю їм казки, більше обіймаю і стараюся не видавати своєї тривоги,
– поділилась Ірина Федишин.
Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму зірки
Щоб відволікти малюка, чоловік Ірини Федишин записав з ним відео. Олежик розповів, що відбувається в Україні.
Війна. Путін, Росія напала на Україну. Бо він (Путін) хоче забрати всю державу. А ми захищаємося. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні, Україна переможе,
– зворушливо сказав зірковий син.
Син Ірини Федишин розповів, що відбувається в Україні: