Естафета передана, – син Чапкіса публічно пообіцяв, що продовжить справу легендарного батька

Танцівник Грег Чапкіс, який живе та працює у США, зворушливо відреагував на допис Володимира Зеленського про смерь батька. Він додав, що тату був спражньою легендою, тому робитиме все, аби не підвести його.

На наступний ранок після смерті Григорія Чапкіса Президент України Володимир Зеленський опублікував допис, у якому відзначив талант 91-річного чоловіка. Цю публікацію побачив Грег Чапкіс та не стримав емоцій.

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Це відчуття, коли ви знаєте, що змінили життя людей на краще, коли президент країни, яку ви так любите, робить допис на твою честь. Тату, ти дійсно легенда! Естафета передана. Я буду продовжувати цю спадщину з моїми хлопчиками назавжди,

– йдеться у дописі Грега.

Чим займається Грег Чапкіс

Зазначимо, що син Чапкіса народився у другому шлюбі з Наталією. Грег народився в Україні, але вже понад 20 років проживає у США зі своєю дружиною Ембер та синами Максом та Ніколі. Грег та дружина керують хіп-хоп школою Chapkis Dance у Сан-Франциско, а сини теж захоплюються танцями і допомагають батькам. Останнім часом Грег часто прилітав в Україну до батька, а одного разу навіть зробив сюрприз у прямому ефірі шоу "Танців з зірками".

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До слова, не лише Грег серед дітей покійного Чапкіса захоплюється танцювальним мистецтвом. Найстарша донька Григорія – Лілія, керує в Італії балетною школою "Чапкіс-Денс". Її донька та онука Чапкіса Анна Сафрончик є відомою італійською моделлю та кіноакторкою. Молодша донька Лілії Вітторія навчається у хореографічній академії.

Що відомо про смерть Григорія Чапкіса