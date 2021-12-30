Переможниця "Танців з зірками" та танцівниця Ілона Гвоздьова ексклюзивно для 24 каналу розповіла про найкращі місця, де можна зустріти Новий рік.

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Де відсвяткувати Новий рік: варіанти від Ілони Гвоздьової.

Україна

На думку хореографині, ніщо не замінить тих емоцій та почуттів, як рідний дім в Україні. Святкувати Новий рік вдома і в колі сім'ї здається банальним варіантом, однак саме так можна зберігати особливі родинні традиції й передавати їх дітям.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Мальдіви

Найкращим варіантом святкування для закоханої пари Ілона Гвоздьова вважає Мальдівські острови. Адже саме там можна зустріти 2022 рік по-особливому романтично.



Ілона Гвоздьова в Єгипті / Фото з інстаграму зірки

Карпати

На думку танцівниці, є безліч плюсів у тому, щоб зустрічати Новий рік в Карпатах. Якщо випаде достатньо снігу, можна розважатися на снігу та з'їжджати з гірок. Також у закладах у Карпатах завжди смачна їжа та чудові СПА.



Ілона Гвоздьова в Єгипті / Фото з інстаграму зірки

Єгипет

Якщо ж не хочеться святкувати Новий рік зі снігом та морозами вдома чи в горах, є варіант полетіти на море. Ілона Гвоздьова пропонує Єгипет, адже подорож туди займає найменше часу, а ціна та якість не підведуть. До того ж Єгипет – це Червоне море. Шанувальники рифів та підводного світу точно будуть у захваті.



Ілона Гвоздьова в Єгипті / Фото з інстаграму зірки

Улюблена страва на Новий рік

Ілона Гвоздьова також розповіла, що обов'язково на її новорічному столі має стояти особлива страва. Цю страву готує її чоловік – качка, томлена в пиві, та приготовлена в духовці під цитрусово-медовим соусом.

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