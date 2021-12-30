Победительница "Танцев со звездами" и танцовщица Илона Гвоздева эксклюзивно для 24 канала рассказала о лучших местах, где можно встретить Новый год.

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Где отпраздновать Новый год: варианты от Илоны Гвоздевой

Украина

По мнению хореографа, ничто не заменит эмоции и чувства, как родной дом в Украине. Праздновать Новый год дома и в кругу семьи кажется банальным вариантом, однако именно так можно сохранять особые родственные традиции и передавать их детям.

Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграма звезды

Мальдивы

Лучшим вариантом празднования для влюбленной пары Илона Гвоздева считает Мальдивские острова. Ведь именно там можно встретить 2022 год по-особому романтично.

Илона Гвоздева в Египте / Фото с инстаграма звезды

Карпаты

По мнению танцовщицы, есть множество плюсов для того, чтобы встречать Новый год в Карпатах. Если выпадет достаточно снега, можно развлекаться на снегу и съезжать с горок. Также в заведениях в Карпатах всегда вкусная еда и отличные СПА.

Илона Гвоздева в Египте / Фото с инстаграма звезды

Египет

Если не хочется праздновать Новый год со снегом и морозами дома или в горах, есть вариант полететь на море. Илона Гвоздева предлагает Египет, ведь путешествие туда занимает меньше времени, а цена и качество не подведут. К тому же Египет – это Красное море. Поклонники рифов и подводного мира точно будут в восторге.



Илона Гвоздева в Египте / Фото с инстаграма звезды

Любимое блюдо на Новый год

Илона Гвоздева также рассказала, что обязательно на ее новогоднем столе должно стоять особое блюдо. Это блюдо готовит ее муж – утка, томленная в пиве, и приготовленная в духовке под цитрусово-медовым соусом.