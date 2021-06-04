Сім'я Влада Ями поїхала на відпочинок в Карпати: фото, які перехоплюють подих

Український танцівник Влад Яма відправився у кількаденну подорож на Захід України разом з дружиною Лілією та сином Леоном. Сім'я зупинилась у туристичному місті посеред Карпат – в Яремче.

Сім'я Ямів обожнює подорожувати разом, тому не пропускає можливості, аби відвідати якнайбільше цікавих місць в Україні та світі. Нова подорож була запланована до Карпат.

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Там невгамовна пара та їхній син катаються на гірських джипах, спілкуються з місцевими жителями та навіть встигли вийти на гору. Що Влад, що Лілія публікує яскраві кадри у своїх інстаграм-сторіс, які викликають справжній захват: неймовірної краси природа, зелені гори, вражаючи скелі та бурхливі ріки.

"1049 метрів на рівнем моря. Велич, краса і страх…" – емоційно підписав фото у своєму інстаграмі Влад Яма, перебуваючи на вершині гори.

Влад та Лілія Ями з сином у Карпатах: фото з інстаграм-сторіс Лілії та Влада Ямів

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