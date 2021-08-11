Іменинниця-мільйонерка, зважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус у Каліфорнії, схоже, вирішила не влаштовувати великого свята. В інстаграм-сторіз її сестер та самої Кайлі можна побачити, що день народження відбулось на задньому дворі особняку дівчини.

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День народження Кайлі Дженнер

Для святкування іменин Кайлі студія декору влаштувала справжню красу на території маєтку – все подвір'я було прикрашене у "рустик"-стилі з польовими квітами, ковилою та свічками. Судячи з кадрів, на дні народженні було дуже затишно. Також для свята організували смачні частування у вигляді фуршетного столу, а посеред свята на гостей чекав майстер-клас із малювання пейзажів. Варто додати, що одна з кімнат Кайлі була "завалена" подарунками: квітами, композиціями, кульками та різними пакунками.

Фото з дня народження Кайлі Дженнер: фото / Кадри з інстаграм-сторіз зірки

Для свого свята Кайлі одягнула стильний салатовий костюм, що складався зі спідниці і топу.

Хто привітав Кайлі зі святом

Кайлі Дженнер є наймолодшою у сім'ї Кардашян-Дженнер. Її матуся Кріс давно зізнавалась, що Кайлі стала її найулюбленішою донькою серед усіх інших. У мережі вона залишила зворушливе привітання для доньки та зізналась, що не може повірити, що час летить так швидко.

"З днем народження, мій маленький ангеле!!! Не можу повірити, як швидко летить час!!! Якщо закрити очі, мені все одно здається, що вчора ти каталась на поні по вулиці і приносила додому бездомних кішок... І гралась з моїми косметичними засобами!!! Ти принесла мені стільки радості!!! Ти найприголомшливіша матуся!!! Найчудовіша донька, сестра, друг і порадниця, і ти така мудра не по роках... Я так сильно тебе люблю, і я щаслива бути твоєю мамою", – написала Кріс у мережі та прикріпила кілька дитячих фото доньки.

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Не залишила без привітань Кайлі одна з її старших сестер Кім Кардашян. Вона згадала її нову колекцію косметики з темою 24-каратного золота і додала, що у її сестри справді золоте серце.

"Кайлі, у тебе дійсно золоте серце і платинова душа! Я так пишаюся бути твоєю сестрою. Ти завжди залишаєшся такою вірною собі, і так чудово дивитися, як ти стаєш кращою мамою. Вітатиму тебе сьогодні і завжди. Я тебе люблю", – написала Кім.

Сестра Кайлі – Хлої Кардашян залишила в інстаграмі не менш красиве привітання, де назвала дівчину сонячним промінням.

"Якби ти тільки знала, як сильно я тебе люблю. Якби ти знала, що я не можу уявити і дня без тебе. Якби ти знала, наскільки мій світ став кращим, тому що в ньому з'явилась ти. Бути твоєю сестрою – моя найбільша гордість. Твій дух і серце справді виблискують золотом. Ти осяюєш кожного після зустрічі з людьми. Я справді щодня дякую Богу за тебе та інших у нашій сім'ї", – поділилась Хлої.

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Найстарша із сестер Кардашян-Дженнер Кортні залишила лаконічне, втім дуже особисте привітання:

"З днем народження, мій чарівний дзвіночок. Немає нікого схожого на тебе. Ти єдина у своєму роді", – написала Кортні.