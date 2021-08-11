Именинница-миллионерша, учитывая рост количества больных коронавирусом в Калифорнии, похоже, решила не устраивать большого праздника. В инстаграм-сториз ее сестер и самой Кайли можно увидеть, что день рождения состоялся на заднем дворе особняка девушки.
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День рождения Кайли Дженнер
Для праздника Кайли студия декора устроила настоящую красоту на территории поместья – весь двор был украшен в "рустик"-стиле с полевыми цветами, ковылем и свечами. Судя по кадрам, на дне рождении было очень уютно. Также для праздника организовали вкусные угощения в виде фуршетного стола, а посреди праздника гостей ждал мастер-класс по рисованию пейзажей. Стоит добавить, что одна из комнат Кайли была "завалена" подарками: цветами, композициями, шарами и различными пакетами.
Фото с дня рождения Кайли Дженнер: фото / Кадры из инстаграм-сториз звезды
Для своего праздника Кайли надела стильный салатовый костюм, состоящий из юбки и топа.
Кто поздравил Кайли с праздником
- Кайли Дженнер является самой младшей в семье Кардашян-Дженнер. Ее мама Крис давно признавалась, что Кайли стала ее любимой дочерью среди всех остальных. В сети она оставила трогательное поздравление для дочери и призналась, что не может поверить, что время летит так быстро.
"С днем рождения, мой маленький ангел!!! Не могу поверить, как быстро летит время!!! Если закрыть глаза, мне все равно кажется, что вчера ты каталась на пони по улице и приносила домой бездомных кошек... И играла с моими косметическими средствами!!! Ты принесла мне столько радости!!! Ты самая потрясающая мама!!! Самая замечательная дочь, сестра, друг и советчик, и ты такая мудрая не по годам... Я так сильно тебя люблю, и я счастлива быть твоей мамой", – написала Крис в сети и прикрепила несколько детских фото дочери.
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- Не оставила без поздравлений Кайли и одна из ее старших сестер Ким Кардашян. Она вспомнила ее новую коллекцию косметики с темой 24-каратного золота и добавила, что у ее сестры действительно золотое сердце.
"Кайли, у тебя действительно золотое сердце и платиновая душа Я так горжусь быть твоей сестрой. Ты всегда остаешься такой верной себе, и так прекрасно смотреть, как ты становишься прекрасной мамой. Буду поздравлять тебя сегодня и всегда. Я тебя люблю", – написала Ким.
- Сестра Кайли – Хлои Кардашян оставила в инстаграме не менее красивое поздравление, где назвала девушку солнечными лучами.
"Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю. Если бы ты знала, что я не могу представить и дня без тебя. Если бы ты знала, как мой мир стал лучше, потому что в нем появилась ты. Быть твоей сестрой – моя самая большая гордость. Твой дух и сердце действительно сверкают золотом. Ты озаряешь каждого после встречи с людьми. Я действительно каждый день благодарю Бога за тебя и других в нашей семье", – поделилась Хлои.
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- Старшая из сестер Кардашян-Дженнер Кортни оставила лаконичное, впрочем очень личное приветствие:
"С днем рождения, мой волшебный колокольчик. Нет никого похожего на тебя. Ты единственная в своем роде", – написала Кортни.
- Одна из младших сестер Кайли – Кендалл, которая всего на год старше ее, опубликовала в инстаграм-сториз несколько веселых и архивных кадров в честь праздника.