Сила і мужність сезону, – Катерина Кухар про переможця "Танців" Артура Логая

29 листопада 2021 , 09:27
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

28 листопада відбувся фінал "Танців з зірками", в якому перемогу здобула пара Артура Логая та Анни Кареліної. Суддя проєкту Катерина Кухар поділилася, що вони наполегливо працювали, щоб опинитися у фіналі.

Прима-балерина додала, що в Артура та Анни є родзинка – вони постійно вдавалися до складних підтримок, яких не було в номерах інших учасників. 

Не пропустіть Інтерв'ю з Катериною Кухар про "Танці з зірками": фаворит, прямі ефіри та новий сезон

Катерина Кухар про Артура Логая та Анну Кареліну

Як суддя зірка має бути неупередженою, однак серед фіналістів таки був фаворит, який в результаті й переміг. 

Артур дуже харизматичний, талановитий актор. З сильною енергетикою, яка заворожує глядача,
– додала Кухар. 

Прима-балерина відзначила й силу Логая, адже ті підтримки, які він робив з Анею, не могла зробити жодна пара, яка була в цьому сезоні. 

Артуру взагалі пощастило з партнеркою, адже вона дуже технічна та відчайдушна. Не всі підуть на ті підтримки, які вони роблять. Аня надзвичайно ризикована жінка,
– прокоментувала суддя.

Зверніть увагу Анна Кареліна – переможниця проєкту "Танці з зірками": чим відома партнерка Логая

Катерина відзначила, що Артур готовий на будь-які ризики та складнощі: "Це тестостерон, харизма, сила, мужність цього сезону. Він сповнений енергією та шармом. Вічний енерджайзер".


Артур Логай та Анна Кареліна / Фото з інстаграму Артура Логая

Автор: Христина Кобак