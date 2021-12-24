Сидів сам під землею, – Володимир Дантес пригадав, як святкував Новий рік у підвалі

Артисти рідко святкують Новий рік так, як їм хочеться. Більшість погоджується на корпоративи за шалені гонорари. Дантес ще до популярності працював у новорічну ніч, але 2007 рік зустрічав аж ніяк не по зірковому.

Першу хвилю популярності Володимир Дантес отримав 2008 року завдяки "Фабриці зірок". До того він теж співав, щоправда, на значно менших сценах. 31 грудня 2006 року товариші покликали його співати кавери на новорічному корпоративі, на якому були аніматорами.

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Так, маловідомий публіці Дантес без своїх хітів закінчив виступати о 23:50, а наступний його вихід на сцену був запланований після опівночі. На святі його вважали обслуговуючим персоналом, то ж зустрічати 2007-й з гостями він не міг.

Тому співак спустився у маленьку кухню в підвалі та просидів там 20 хвилин. Того дня чоловік вирішив, що це його останній Новий рік з таким "райдером".

Чув, як люди веселяться, кричать, сміються, запускають феєрверки. А я сидів сам під землею з газованою водою в руці. Тоді пообіцяв собі, що ніколи в житті більше не буду так зустрічати Новий рік,

– пригадує Володимир Дантес.

Володимир Дантес з тазиком олів'є / Фото з інстаграму співака

Невідомо, як Володимир Дантес зустрічатиме новий 2022 рік – на корпоративі чи з близькими, а от Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" не приховує, що у святкові дні буде співати за шалений гонорар. Її виступ коштуватиме щонайменше 10 тисяч доларів.