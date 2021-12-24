Після публічної сварки колишні солістки гурту "НеАнгели" не будуть виступати разом як колектив. І Слава Камінська, і Вікторія Смеюха продовжуватимуть лише сольні кар'єри навіть у концертній діяльності.

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Який гонорар Вікторії Смеюхи на Новий рік

Вікторія Смеюха поділилась, що для неї не проблема виступати 31 грудня. Однак сам Новий рік вона зустрічає з близькими.

"За 15 років я звикла бути на видноті та працювати для своєї улюбленої публіки. Мені не складно вийти на сцену 31 грудня. Навіть попри те, що це сімейне свято, я завжди це розуміла", – поділилась співачка.

Артистка зізналась, що не любить обговорювати гонорари. Але все-таки розповіла, що менш як за 10 тисяч доларів (понад 270 тисяч гривень) на сцену не вийде.

Це таке комерційне питання, яке я не сильно хотіла б обговорювати. Говорити про ціни – це не творча справа. Скажу лише, що це точно не менше, ніж 10 тисяч доларів,

– розсекретила Вікторія.



Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що також став відомий гонорар Вєрки Сердючки. Артистка виступить на Новий рік у Дубаї. Як повідомляли у пресі, її вихід на сцену коштуватиме 12 мільйонів рублів (приблизно 4,5 мільйона гривень).