Раніше про це заявила Олена Мозгова. Тепер же стало відомо, що конфлікт вичерпано.

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SHUMEI виплатив Олені Мозговій 50 тисяч гривень

Співак перепросив у продюсерки й надіслав на рахунок її фонду "Дякую" 50 тисяч гривень. Водночас тепер Мозгова дала артисту дозвіл на виконання пісні, проте зауважила, що, на її думку, вона для нього заскладна.

Він подзвонив, попросив вибачення, сказав, що надалі буде уважніше ставитися до будь-яких авторських прав. Конфлікт вичерпано. Я дозволила виконання пісні, хоча зауважила, що вона для нього заскладна, але він має право на своє бачення. Офіційний дозвіл він буде мати за символічну суму 100 грн. І він погодився на мою пропозицію посильно задонатити на потреби ЗСУ на рахунок мого фонду "Дякую",

– поділилася продюсерка.

Олена також наголосила, що потрібно поважати одне одного, закони та права, тоді є всі шанси побудувати нормальне життя і суспільство. За її словами, всі кошти, які Олег відправив у її фонд, підуть на прилад нічного бачення для хлопців зі 137 ТрО, які біля Бахмуту.

SHUMEI порушив авторські права на пісню Миколи Мозгового: що відомо

На одному зі своїх концертів молодий артист виконав композицію Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч". Композитор написав музику до цієї пісні, а тепер права на трек має його дочка Олена. Як з'ясувалося, вона не давала SHUMEI дозволу на виконання пісні. Тож, виконавши пісню без дозволу, співак порушив авторські права.