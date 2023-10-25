Ранее об этом заявила Елена Мозговая. Теперь же стало известно, что конфликт исчерпан.

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SHUMEI выплатил Елене Мозговой 50 тысяч гривен

Певец извинился перед продюсером и направил на счет ее фонда "Спасибо" 50 тысяч гривен. В то же время Мозгова дала артисту разрешение на исполнение песни, однако отметила, что, по ее мнению, она для него тяжёлая.

Он позвонил, извинился, сказал, что в дальнейшем будет внимательнее относиться к любым авторским правам. Конфликт исчерпан. Я разрешила исполнение песни, хотя заметила, что она для него тяжёлая, но она имеет право на свое видение. Официальное разрешение будет иметь за символическую сумму 100 грн. И он согласился на мое предложение посильно задонатить на нужды ВСУ на счет моего фонда "Спасибо",

– поделилась продюсер.

Елена также отметила, что нужно уважать друг друга, законы и права, тогда есть все шансы построить нормальную жизнь и общество. По ее словам, все средства, которые Олег отправил в ее фонд, пойдут на прибор ночного видения для ребят из 137 ТрО, которые находятся у Бахмута.

SHUMEI нарушил авторские права на песню Николая Мозгового: что известно

На одном из своих концертов молодой артист исполнил композицию Николая Мозгового "Проходит день, проходит ночь". Композитор написал музыку к этой песне, а теперь право на трек есть у его дочери Елены. Как выяснилось, она не давала SHUMEI разрешения на исполнение песни. Так, исполнив песню без этого разрешения, певец нарушил авторские права.