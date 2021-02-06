Схудлий Дмитро Комаров показав, як тренується в спортзалі – фото та відео

Український мандрівник Дмитро Комаров після зйомок нового сезону "Світ навиворіт" повернувся в Україну та відновив тренування в спортзалі. Одне з них ведучий показав в мережі та зізнався, що в юності був бодибілдером і піднімав понад 112 кілограмів.

Знаменитість зізнався, що після січневого локдауну вже повернувся в спортзал. Через постійні експедиції в Дмитра Комарова не виходить займатися спортом регулярно, однак він все ж знаходить час для корисного захоплення.

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Дмитро Комаров про заняття спортом

В осінньо-зимовий період мандрівник займається в спортклубах, а влітку з задоволенням бігає в лісі. Зараз Дмитро Комаров віддає перевагу тренажерам на всі групи м'язів, щоб бути в тонусі і відчувати себе краще, а от в старших класах школи займався бодибілдингом.

Він пригадав, що працював зі штангами і гантелями та брав 50 кілограмів на жим лежачи просто для розминки. З професійним спортом ведучий попрощався після школи, адже захопився фотографією і журналістикою.

Серйозно бодибілдингом не займаюся, хоча повністю присвятив цьому два роки життя, з 15 до 17 років. Тоді я займався професійно, з тренером... Дійшов у становій тязі до 112 з гаком кілограмів, чим тоді страшно пишався,

– пригадав Дмитро Комаров.

Нині мандрівник намагається підтримувати себе в формі й у свої 37 дивується, як 16-річним "грався" півсотнею кілограмів. У мережі він показав крайнє тренування в спортклубі в центрі Києва.

На біговій доріжці та тренажерах Дмитро Комаров займався в білому костюмі з яскравими вставками, шкіряних рукавичках і кросівках. Вперше за довгий час він вийшов на зв'язок з 1,5-мільйонною аудиторією підписників і показав, як схуд після повернення з експедиції в Пакистані.

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