Украинский путешественник Дмитрий Комаров после съемок нового сезона "Мир наизнанку" вернулся в Украину и возобновил тренировки в спортзале. Одну из них ведущий показал в сети и признался, что в юности был бодибилдером и поднимал больше 112 килограммов.

Знаменитость признался, что после январского локдауна уже вернулся в спортзал. Из-за постоянных экспедиций у Дмитрия Комарова не получается заниматься спортом регулярно, однако он все же находит время для полезного увлечения.

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Дмитрий Комаров о занятиях спортом

В осенне-зимний период путешественник занимается в спортклубах, а летом с удовольствием бегает в лесу. Сейчас Дмитрий Комаров предпочитает тренажеры на все группы мышц, чтобы быть в тонусе и чувствовать себя лучше, а вот в старших классах школы занимался бодибилдингом.

Он вспомнил, что работал со штангами и гантелями и брал 50 килограммов на жим лежа просто для разминки. С профессиональным спортом ведущий попрощался после школы, так как увлекся фотографией и журналистикой.

Серьезно бодибилдингом не занимаюсь, хотя полностью посвятил этому два года жизни, с 15 до 17 лет. Тогда я занимался профессионально, с тренером... Дошел в становой тяге до 112 с лишним килограммов, чем тогда страшно гордился,

– вспомнил Дмитрий Комаров.

Сейчас путешественник старается поддерживать себя в форме и в свои 37 удивляется, как 16-летним "игрался" полусотней килограммов. В сети он показал последнюю тренировку в спортклубе в центре Киева.

На беговой дорожке и тренажерах Дмитрий Комаров занимался в белом костюме с яркими вставками, кожаных перчатках и кроссовках. Впервые за долгое время он вышел на связь с 1,5-миллионной аудиторией подписчиков и показал, как похудел после возвращения из экспедиции в Пакистан.

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