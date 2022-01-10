Схудла Адель зачарувала мережу новим знімком в образі Білосніжки
Джерело:інстаграм Адель
Британська співачка Адель активно працює над створенням нових хітів після виходу її останнього альбому "30". 12 січня вона обіцяє випустити новий відеокліп під назвою Oh My God, де постала в образі Білосніжки.
Казкова фотосесія відбулась нещодавно і, ймовірно, саме в такому образі зірка з'явиться у відеоролику. Вона одягнула розкішну червону сукню Вів'єн Вествуд, доповнила образ діамантовими прикрасами, тримаючи в руках стигле червоне яблуко.
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Адель у казковому образі Білосніжки / Фото з інстаграму співачки
Володарка 15 статуеток "Греммі" одразу викликала фурор на своїй сторінці у фотоблогу – зараз її фото оцінили понад 5 мільйонів користувачів інстаграму. Автором знімку стала Raven B. Varona, яка раніше вже знімала Адель.
Також зірка опублікувала короткий тизер до кліпу у чорно-білих тонах.
Адель – Oh My God: дивитись тизер онлайн
Під тизером до нього співачка написала: "Відпочила та перезавантажилася! Відчуваю себе готовою до 2022, попереду так багато всього. Схвильована, що ви це побачите".
Що відомо про останній альбом Адель
- Свою нову платівку зірка випустила наприкінці 2021 року під назвою "30". До цього вона презентувала впродовж кар'єри три інших альбоми, які символізували етапи її дорослішання та вік: "19" (2008 рік), "21" (2011 рік), "25" (2015 рік).
- До нового альбому "30" увійшло 12 композицій, одну з них вона презентувала раніше та зірвала усі музичні чарти – Easy on me. Разом з цим вона презентувала новий кліп.
- У своїх композиціях зірка оспівує важкий період розлучення, який припав на останні 6 років з її колишнім чоловіком Саймоном Конеккі, а також розповідає про моменти материнства та виховання.