Схудла Адель зачарувала мережу новим знімком в образі Білосніжки

Британська співачка Адель активно працює над створенням нових хітів після виходу її останнього альбому "30". 12 січня вона обіцяє випустити новий відеокліп під назвою Oh My God, де постала в образі Білосніжки.

Казкова фотосесія відбулась нещодавно і, ймовірно, саме в такому образі зірка з'явиться у відеоролику. Вона одягнула розкішну червону сукню Вів'єн Вествуд, доповнила образ діамантовими прикрасами, тримаючи в руках стигле червоне яблуко.

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Адель у казковому образі Білосніжки / Фото з інстаграму співачки

Володарка 15 статуеток "Греммі" одразу викликала фурор на своїй сторінці у фотоблогу – зараз її фото оцінили понад 5 мільйонів користувачів інстаграму. Автором знімку стала Raven B. Varona, яка раніше вже знімала Адель.

Також зірка опублікувала короткий тизер до кліпу у чорно-білих тонах.

Адель – Oh My God: дивитись тизер онлайн

Під тизером до нього співачка написала: "Відпочила та перезавантажилася! Відчуваю себе готовою до 2022, попереду так багато всього. Схвильована, що ви це побачите".

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