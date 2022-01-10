Сказочная фотосессия состоялась недавно и, вероятно, именно в таком образе звезда появится в видеоролике. Она надела роскошное красное платье Вивьен Вествуд, дополнила образ бриллиантовыми украшениями, держа в руках спелое красное яблоко.
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Адель в сказочном образе Белоснежки / Фото из инстаграма певицы
Обладательница 15 статуэток "Грэмми" сразу произвела фурор на своей странице в фотоблоге – сейчас ее фото оценили более 5 миллионов пользователей инстаграма. Автором снимка стала Raven B. Varona, которая ранее уже снимала Адель.
Также звезда опубликовала короткий тизер к клипу в черно-белых тонах.
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Под тизером к нему певица написала: "Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022, впереди так много всего. Взволнована, что вы это увидите".
Что известно о последнем альбоме Адель
- Свою новую пластинку звезда выпустила в конце 2021 года под названием "30". До этого она презентовала на протяжении карьеры три других альбома, которые символизировали этапы ее взросления и возраст: "19" (2008 год), "21" (2011 год), "25" (2015 год).
- В новый альбом "30" вошло 12 композиций, одну из них она презентовала ранее и сорвала все музыкальные чарты – Easy on me. Вместе с этим она презентовала новый клип.
- В своих композициях звезда воспевает тяжелый период развода, который пришелся на последние 6 лет с ее бывшим мужем Саймоном Конекки, а также рассказывает о моментах материнства и воспитания.