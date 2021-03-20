Маска 9 випуск: неочікуваний зірковий гість та виступ Сома з Настею Каменських

У суботу, 20 березня, відбувся 9 випуск гіпершоу "Маска". Знаменитості, які ховаються під яскравими костюмами, ще більше заплутали зіркових детективів та вразили їх неймовірними виступами. Які персонажі вкотре вийшли на сцену – читайте далі.

Учасники "Маски" намагаються зробити все для того, якомога довше залишитися в шоу. У кожному випуску вони вражають глядачів та суддів приголомшливими номерами та зміною голосу. Які неодинарні виступи були у 9 випуску – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Важливо Маска 9 випуск: хто з учасників покинув шоу

Ворон

Першим на сцену шоу "Маска" вийшов зірковий гість Ворон. Він зазначив, що його костюм вибраний невипадково, адже він у своїй справі довгожитель. Персонаж додав, що знайомий з суддями, тому їм буде не складно розгадати його особистість. Ворон наголосив, що має дещо спільне з репером Ярмаком, вченим Патоном і ведучим Мірошниченком.

Ворону вдалося заплутати зіркових детективів. Андрій Данилко поцікавився у гостя, чи він брав участь в КВН. Ворон запевнив, що ні. Судді прагнули якомога швидше дізнатися, хто ховається під маскою. Виявилося, що на сцені перед ними виступила Злата Огнєвіч. Зіркові детективи приголомшені, адже були впевнені, що вона виступає в костюмі Сонця.

Пісня: "НеАнгели" – "Юра, прости"

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Дракон

У новій підказці учасник розповів, що він щасливий батько й має більше синів, ніж у Потапа, але поки що менше доньок, ніж у Сніжани Єгорової.

Андрій Данилко поцікавився у Дракона, чи є в нього вірменські корені. Учасник розповів, що не робив тесту ДНК, але, можливо, в нього й справді є ці коріння.

Пісня: Макс Барських – "Подруга ночь"

Циклоп

Учасниця поділилася, що навіть колишньому хлопцеві вона побажала щастя через пісню. Вона розповіла, що на сцені "Маски" є співачкою, а в реальному житті мала багато професій.

Циклопу вкотре вдалося вразити суддів. Дзідзьо запитав в персонажа, чи був він у нього на студії. Учасниця не відповіла на це запитання, проте поділилася, що вона дуже сильно кохала. Циклоп пообіцяв Андрію Данилку, якщо він обійме його, то стане щасливішим. І зірковий детектив це зровю

Пісня: Григорій Лепс & Стас П'єха – "Она не твоя"

Сом

Персонаж сказав, що зірковим детективам потрібно переглянути лише 4 фільми для того, щоб зрозуміти, хто він. Також учасник поділився, що крім англійської знає ще декілька мов.

Настя Каменських запитала, чи танцював Сом з нею, проте недовго. Персонаж наголосив, що вона заміжня, тому не може відповісти на це питання. Судді заплуталися, тепер вони не мають варіантів, хто ж ховається під маскою.

Пісня: Олег Кензов – "Обстановка по кайфу"

Жабеня

Учасник розповів, що почав вести інстаграм-сторінку в 2013 році. Зараз він також активно користується цією соціальною мережею і викликав на батл Регіну Тодоренко та Ольгу Горбачову. його шапці профілю написано, що може бути ведучим на будь-якому святі.

Жабеня запросило Олю Полякову на танець. Це сталося після того, як вона поцікавилася, чи учасник вміє танцювати. Та визначитися, хто ж може ховатися під костюмом Жабеняти зірковим детективам не вдалося.

Пісня: Quest Pistols Show – "Белая стрекоза любви"

Буряк

У підказці Буряк розповів, що характер і жага до перемог у нього формувалися ще з дитинства, коли він намагався у всьому перевершити старшу сестру. У 8 місяців він почав ходити, а в 2 роки знав увесь алфавіт. Батьки Буряка інкоді карали його. Вони суворі, але винахідливі. Ставили його не в куток, а на стілець посеред кімнати під люстрою. Саме через це він чудово почувається серед світла ліхтарів на сцені.

Цей персонаж вкотре приголомшив суддів та ще більше заплутав їх. Дзідзьо запитав Буряка, що йому сказали на "Червоній руті", що він образився. Учасник поділився, що там думали, що він "бур'ян". Зіркові детективи припустили, що це може означати зміну сценічного образу.

Пісня: Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix

Бабка

Учасниця підказала, що має з Андрієм Данилком та Олегом Винником є спільний факт біографії. Якщо б вона зростала поруч із суддями, то називала їх Польща, Віник, Хомка, Каменюка, Даніл. В дитинстві однолітки дали їй прізвисько, яке означає "слуга Бога".

Олег Винник звернув увагу на картину, яка була в підказці. Там були зображені дівчата з рудим волоссям. Оля Полякова пригадала, що Бабка зазначала, що має двоє дітей. Зіркові детективи припустили, що під костюмом ховається Світлана Тарабарова. Бабка вирішила підказати суддям, що старша за Настю Каменських.

Пісня: LP – Lost on You

Сонце

Учасниця розповіла, що вона центральна постать і все обертається навколо неї. Також Сонце наголосило, що у Всесвіті є лише одна зірка, яка схожа на нього, як дві краплі води. І назвали її на часть видатного імператора.

Сонце поділилося, що колись дуже давно вона із зірками збиралася у теплому місці. Тоді вони всі разом створювали маленьку галактику.

Пісня: Лариса Доліна – "Стена"

Носоріг

Персонаж "Маски" розповів, що 3 рази він був заручений. Двічі у нього все сталося з коханням, а одного разу – за контрактом. Він гарячий і міцний чоловік, але іноді йому буває самотньо без жіночої турботи.

Носоріг розповів, що особисто знайомий з Олею Поляковою в реальному житті. Також він зізнався, що професійно займався спортом.

Пісня: Оля Полякова – "Номер один"