Маска 6 випуск: виступ загадкової Бабки та чому Андрій Данилко може залишитися без квартири

У 6 випуску гіпершоу "Маска" дивувало загадковими виступами. Шестеро приголомшливих персонажів вийшли на сцену та вкотре заплутали зіркових детективів. Хто і як дивував суддів та глядачів – читайте далі.

"Маска" продовжує неабияк вражати прихильників. Персонажі намагаються зробити все для того, щоб більше заплутати детективів та залишатися у шоу якомога довше. Чиїми виступами вдалося насолодитися у 6 випуску – читайте у матеріалі.

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Лев

У своїй візитівці Лев зазначив, що деякі підказки будуть візуальні. Він показав відеокліп на одну з пісень Дзідзьо та зазначив, що цей артист колись намагався його переспівати. Тоді зірковий суддя поділився, що колись Олександр Пономарьов пропонував йому переспівати відомий хіт "Я і Сара". Також Лев розповів, що й Олег Винник мав таку ініціативу. Андрій Данилко переконаний, що під костюмом цього персонажа ховається саме Пономарьов. На це він навіть побився об заклад на квартиру.

Дзідзьо запитав Лева, чи він має звання народний артист України. Учасник відповів, що дехто так його називає. Також детектив поділився, що постійно, коли співає гімн, тримає руку на серці. Таким чином Лев ще більше заплутав суддів.

Циклоп

Цей персонаж наголосив, що суддям "Маски" варто уважно слухати підказки, оскільки у цьому шоу він може плутати їх. Циклоп розповів, що у нього є алергія на котів, проте одного разу вона танцювала з ним. Також маска додала, що не любить котів, оскільки в них аж 9 життів. Хоча, якщо вірити Чехову, вона сама аж 5 разів людина. Циклоп поділився, що дуже любить птахів

Оля Полякова запитала, чи Циклоп їсть м'ясо, а він зазначив, що не відповідатиме на це питання, оскільки його одразу розсекретять. Андрій Данилко поцікавився, чи Циклоп знає іспанську. На це питання маска також не дала конкретної відповіді. Зіркові детективи думають, що під костюмом Циклопа ховаються Мішель Андраде або Jerry Heil.

Пісня: NK – "Попа как у Ким"

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Буряк

Персонаж зізнався, що він співак і дорогу на сцену йому відкрила Наталя Могилевська, проте не з неї почалася його кар'єра. Буряк брав участь у багатьох фестивалях, проте на "Червоній руті" він вперше не переміг. Після цього випадку артист ніколи не мав другого місця. Учасник "Маски" наголосив, що його творчий шлях нагадує постійне танго з долею. Під час виступу Буряка Оля Полякова була переконана, що під маскою ховається Фагот.

Зіркові судді запитали, чи він в одному гурті з Фоззі. Буряк розповів, що він був у музичному гурті з людиною, яку називали Коззі. Також Полякова поцікавилася, чи була на інстаграм-сторінці Буряка інтимна фотографія, де він постав оголеним. На це персонаж відповів, що він поважає себе та інших і оголене тіло не показує.

Пісня: Jose Feliciano, Ewan McGregor & Jacek Koman – El Tango de Roxanne

Носоріг

Персонаж зізнався, що 12 років тому він став монахом, проте в короні він перетворився на потворного злодія та схуд на 2 кілограми. Олег Винник зазначив, що це може бути актор, який грав роль монаха. Також Носоріг розповів, що йому форма дуже личить. Ім'ям того, кому належала та форма, яку він одягав, зараз називають вулицю у Броварах.

Оля Полякова запитала, чи складається гурт Носорога з двох осіб. Учасник "Маски" відповів, що ніколи не збреше Олі та наголосив, що він не Дмитро Каднай. Саме про цього музиканта говорили Полякова та Каменських.

Пісня: Океан Ельзи – "Вище неба"

Мольфар

Персонаж поділився, що любить зануритися у воду та спостерігати, як живуть русалки та амфібії. А ворожіння – це те, що наповнило його життя новими знайомствами і не тільки. Тоді Мольфар сказав: "Бачу, що поруч зі мною Влад Яма, Жабеня, Лисиця та Євген Кошовий". Це ще більше заплутало зіркових детективів. Судді думають, що під маскою може ховатися Юрій Ткач, оскільки він лисий, що може поєднувати з Ямою та Кошовим.

Мольфар поділився, що дуже хоче, щоб всі відчули магію, оскільки він в лісі одинак. Йому хочеться вирватися до дівчат. Оля Полякова запитала, чи він ведучий на українському телебаченні. Мольфар заявив, що не відповідатиме, оскільки минулого разу його вже про це питав Андрій Данилко. Також учасник "Маски" наголосив, що він справжній артист і не захотів відповідати на питання детектива про те, чи він музикант, чи актор, чи ведучий.

Пісня: ТІК – "Олені"

Бабка

Загадкова Бабка поділилася, що усі судді відомі не тільки через творчість, про них співали різні знаменитості. І про Бабку є відома пісня. На сцені "Маски" вона прагне щоразу дивувати новим виконанням легендарних хітів. У 6 випуску Бабка вкотре заплутала детективів.

Судді "Маски" ніяк не можуть визначитися, хто ховається під костюмом Бабки: хлопчик чи дівчинка. Настя Каменських поцікавилася, чи Бабка професійна співачка, на що вона відповіла, що детективи під час її виступу самі змогли побачити це.

Пісня: ВВ – "Весна"