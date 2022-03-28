Шон Пенн є серед тих світових знаменитостей, які активно допомагають українському народові та виступають проти війни в Україні.

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Шон Пенн допомагає переселенцям

Тепер благодійна організація актора допомагатиме переселенцям, які зараз проживають на Львівщині. Шон Пенн зустрівся з Максимом Козицьким і під час зустрічі наголосив, що досвід боротьби в Україні є прикладом для всього світу. Тому організація актора хоче підтримати український народ, який продовжує боротися за свободу.

Львівська область прийняла десятки тисяч українців, які були вимушені залишити рідні домівки, щоб врятуватися від російських окупантів.

Ми не маємо належної підтримки від міжнародних гуманітарних організацій, зокрема від International Committee of the Red Cross. Сподіваюся на плідну співпрацю з організацією Шона Пенна. Заради блага людей, які цінують свободу,

– прокоментував Максим Козицький.

Шон Пенн допомагатиме переселенцям на Львівщині: дивіться відео онлайн

Зазначимо, актор закликав бойкотувати премію Оскар-2022, якщо на ній не виступить Президент України Володимир Зеленський. Глава нашої держави не мав слова на церемонії, однак усі присутні вшанували пам'ять жертв війни в Україні хвилиною мовчання. Хоча війну там назвали "конфліктом", а про Росію взагалі не згадали.

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