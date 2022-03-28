Шон Пенн среди тех мировых знаменитостей, которые активно помогают украинскому народу и выступают против войны в Украине.

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Шон Пенн помогает переселенцам

Теперь благотворительная организация актера будет помогать переселенцам, которые сейчас проживают во Львовской области. Шон Пенн встретился с Максимом Козицким и во время встречи подчеркнул, что опыт борьбы в Украине является примером для всего мира. Поэтому организация актера хочет поддержать украинский народ, который продолжает бороться за свободу.

Львовская область приняла десятки тысяч украинцев, вынужденных покинуть родные дома, чтобы спастись от российских оккупантов.

У нас нет должной поддержки от международных гуманитарных организаций, в частности от International Committee of the Red Cross. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с организацией Шона Пенна. Ради блага людей, которые ценят свободу,

– прокомментировал Максим Козицкий.

Шон Пенн будет помогать переселенцам во Львовской области: смотрите видео онлайн

Отметим, актер призвал бойкотировать премию Оскар-2022 , если на ней не выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства не имел слова на церемонии, однако все присутствующие почтили память жертв войны в Украине минутой молчания . Хотя войну там назвали "конфликтом", а о России вообще не упомянули.