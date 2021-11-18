Расставание известных исполнителей стало настоящей неожиданностью для миллионов фанатов. Еще недавно они вместе были на пляже Майами и выглядели совершенно влюбленно. Но 17 ноября пара заявила, что заканчивает отношения.

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Мы решили закончить наши отношения, но наша любовь друг к другу как к личностям сильнее, чем когда-либо. Мы начали наши отношения как лучшие друзья и останемся ими. Мы очень ценим вашу поддержку от начала и в дальнейшем. Камила и Шон,

– написала пара в своих инстаграм-сториз.



Шон Мендес и Камила Кабельо расстались после двух лет отношений / Скриншот из инстаграм-сториз

Что известно об отношениях певцов

Шон и Камила начали встречаться летом 2019 года. До этого они много лет были просто друзьями.

Их вместе видели на красных дорожках, а также во время прогулок во время напряженного периода пандемии коронавируса.

Недавно Камила опровергла слухи о помолвке, ведь ее увидели папарацци с обручальным кольцом. Она сказала, что надела украшение на безымянный палец, не задумываясь об этом.



Шон Мендес и Камила Кабельо / Фото из инстаграма певицы