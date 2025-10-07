Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на CNN.
До слова Скандальний P․Diddy сяде до в'язниці: на скільки років засудили репера
У понеділок під час розмови з журналісткою і ведучою новин CCN Кейтлан Коллінз Дональд Трамп зазначив, що "багато людей просили його про помилування", зокрема скандальний Шон Комбз.
У серпні член команди захисту репера повідомив CNN, що вони звернулися до адміністрації президента США щодо можливого помилування знаменитості.
Наскільки я розумію, ми звернулися та провели розмови щодо помилування,
– сказала тоді адвокатка Ніколь Вестморленд.
Раніше в інтерв'ю Newsmax Дональд Трамп заявив, що навряд чи помилує P. Diddy.
Я був дуже дружній з ним, я чудово з ним ладнав, і він здавався мені приємною людиною. Я не дуже добре його знав. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим,
– зазначив він.
Американський лідер додав, що це "ускладнює помилування Комбза".
Коли CNN зв'язалось з представником Білого дому щодо коментаря, він заявив, що "не коментуватиме існування чи відсутність будь-якого прохання про помилування".
Що цьому передувало?
Нагадаємо, восени 2024 року в Голлівуді розгорівся гучний секс-скандал. P. Diddy звинуватили у сексуальній експлуатації, рекеті, сутенерстві, зґвалтуванні, створенні злочинної мережі, торгівлі людьми тощо.
Ще у березні федеральні агенти обшукали будинки репера в Маямі та Лос-Анджелесі. Вони знайшли вогнепальну зброю, заборонені речовини, тисячі пляшок лубрикантів і дитячої олії.
У вересні P. Diddy заарештували.
У липні 2025 року репера визнали винним у перевезенні людей для заняття проституцією, але виправдали за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації й змові з метою рекету.
У жовтні P. Diddy засудили до 4 років і 2 місяців ув'язнення. Суд також зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів.