Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на CNN.

У понеділок під час розмови з журналісткою і ведучою новин CCN Кейтлан Коллінз Дональд Трамп зазначив, що "багато людей просили його про помилування", зокрема скандальний Шон Комбз.

У серпні член команди захисту репера повідомив CNN, що вони звернулися до адміністрації президента США щодо можливого помилування знаменитості.

Наскільки я розумію, ми звернулися та провели розмови щодо помилування,

– сказала тоді адвокатка Ніколь Вестморленд.

Раніше в інтерв'ю Newsmax Дональд Трамп заявив, що навряд чи помилує P. Diddy.

Я був дуже дружній з ним, я чудово з ним ладнав, і він здавався мені приємною людиною. Я не дуже добре його знав. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим,

– зазначив він.

Американський лідер додав, що це "ускладнює помилування Комбза".

Коли CNN зв'язалось з представником Білого дому щодо коментаря, він заявив, що "не коментуватиме існування чи відсутність будь-якого прохання про помилування".

Що цьому передувало?