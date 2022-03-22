"У шмотках з ринку": Вєрка Сердючка заявила, що готова до рейкової війни й потролила Арестовича

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки потролив радника глави ОП Олексія Арестовича. Він опублікував кумедні фото, на яких підтримує "рейкову війну" та чекає, поки Арестович дозволить їхати додому.

У непрості часи повномасштабної війни Андрій Данилко не забуває про гумор. Він поділився кадрами, на яких пожартував з радника голови офісу Президента Олексія Арестовича.

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"Хтось сказав рейкова війна?"

Андрій Данилко опублікував фото, на якому показав Вєрку Сердючку в образі провідниці.

Хтось сказав рейкова війна? Я готова,

– таким був підпис до фото.



Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

, кілька днів тому Олексій Арестович закликав вести "тотальну рейкову війну" на тимчасово окупованих територіях. Все тому, що зараз постачання залізницею найбільш ефективна, тож ворога треба "відрізати" від цієї можливості.

Також Андрій Данилко показав, як його героїня стоїть "у шмотках з місцевого ринку" і чекає, коли Арестович дозволить їхати додому. Ймовірно, артист потролив Арестовича в його "передбаченнях" щодо війни.



Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Реакція мережі

Фанів Андрія Данилка неабияк повеселили його публікації: