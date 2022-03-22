У непрості часи повномасштабної війни Андрій Данилко не забуває про гумор. Він поділився кадрами, на яких пожартував з радника голови офісу Президента Олексія Арестовича.
До слова Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку сина, яка служить йому оберегом: миле фото
"Хтось сказав рейкова війна?"
Андрій Данилко опублікував фото, на якому показав Вєрку Сердючку в образі провідниці.
Хтось сказав рейкова війна? Я готова,
– таким був підпис до фото.
Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Також Андрій Данилко показав, як його героїня стоїть "у шмотках з місцевого ринку" і чекає, коли Арестович дозволить їхати додому. Ймовірно, артист потролив Арестовича в його "передбаченнях" щодо війни.
Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Реакція мережі
Фанів Андрія Данилка неабияк повеселили його публікації:
- "Дякуємо, що підтримуєте бойовий дух";
- "Вєрка, браво";
- "Чекаю, коли з України піде геть москаль некрасивий";
- "Дякую за позитив";
- "Ну все, я сплю спокійно";
- "Неперевершена".