У непрості часи повномасштабної війни Андрій Данилко не забуває про гумор. Він поділився кадрами, на яких пожартував з радника голови офісу Президента Олексія Арестовича.

До слова Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку сина, яка служить йому оберегом: миле фото

"Хтось сказав рейкова війна?"

Андрій Данилко опублікував фото, на якому показав Вєрку Сердючку в образі провідниці.

Хтось сказав рейкова війна? Я готова,
– таким був підпис до фото.


Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Також Андрій Данилко показав, як його героїня стоїть "у шмотках з місцевого ринку" і чекає, коли Арестович дозволить їхати додому. Ймовірно, артист потролив Арестовича в його "передбаченнях" щодо війни.


Вєрка Сердючка / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Реакція мережі

Фанів Андрія Данилка неабияк повеселили його публікації:

  • "Дякуємо, що підтримуєте бойовий дух";
  • "Вєрка, браво";
  • "Чекаю, коли з України піде геть москаль некрасивий";
  • "Дякую за позитив";
  • "Ну все, я сплю спокійно";
  • "Неперевершена".