В непростые времена полномасштабной войны Андрей Данилко не забывает о юморе. Он поделился кадрами, на которых пошутил над советником главы офиса Президента Алексеем Арестовичем.

К слову Святослав Вакарчук показал любимую игрушку сына, которая служит ему оберегом: милое фото

"Кто-то сказал рельсовая война?"

Андрей Данилко опубликовал фото, на котором показал Верку Сердючку в образе проводницы.

Кто-то сказал рельсовая война? Я готова,
– такова была подпись к фото.


Верка Сердючка / Фото из инстаграммы Верки Сердючки

Также Андрей Данилко показал, как его героиня стоит "в шмотках с местного рынка" и ждет, когда Арестович разрешит ехать домой. Вероятно, артист потролил Арестовича в его "предвидениях" по поводу войны.


Верка Сердючка / Фото из инстаграма Верки Сердючки

Реакция сети

Фанов Андрея Данилко изрядно порадовали его публикации:

  • "Спасибо, что поддерживаете боевой дух";
  • "Верка, браво";
  • "Жду, когда из Украины уйдет москаль некрасивый";
  • "Спасибо за позитив";
  • "Ну все, я сплю спокойно";
  • "Непревзойденная".