В непростые времена полномасштабной войны Андрей Данилко не забывает о юморе. Он поделился кадрами, на которых пошутил над советником главы офиса Президента Алексеем Арестовичем.

К слову Святослав Вакарчук показал любимую игрушку сына, которая служит ему оберегом: милое фото

"Кто-то сказал рельсовая война?"

Андрей Данилко опубликовал фото, на котором показал Верку Сердючку в образе проводницы.

Кто-то сказал рельсовая война? Я готова,

– такова была подпись к фото.



Верка Сердючка / Фото из инстаграммы Верки Сердючки

Напомним , несколько дней назад Алексей Арестович призвал вести "тотальную рельсовую войну" на временно оккупированных территориях. Все потому, что сейчас снабжение железной дорогой наиболее эффективно, поэтому врага нужно "отрезать" от этой возможности.

Также Андрей Данилко показал, как его героиня стоит "в шмотках с местного рынка" и ждет, когда Арестович разрешит ехать домой. Вероятно, артист потролил Арестовича в его "предвидениях" по поводу войны.



Верка Сердючка / Фото из инстаграма Верки Сердючки

Реакция сети

Фанов Андрея Данилко изрядно порадовали его публикации: