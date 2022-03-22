В непростые времена полномасштабной войны Андрей Данилко не забывает о юморе. Он поделился кадрами, на которых пошутил над советником главы офиса Президента Алексеем Арестовичем.
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"Кто-то сказал рельсовая война?"
Андрей Данилко опубликовал фото, на котором показал Верку Сердючку в образе проводницы.
Кто-то сказал рельсовая война? Я готова,
– такова была подпись к фото.
Верка Сердючка / Фото из инстаграммы Верки Сердючки
Также Андрей Данилко показал, как его героиня стоит "в шмотках с местного рынка" и ждет, когда Арестович разрешит ехать домой. Вероятно, артист потролил Арестовича в его "предвидениях" по поводу войны.
Верка Сердючка / Фото из инстаграма Верки Сердючки
Реакция сети
Фанов Андрея Данилко изрядно порадовали его публикации:
- "Спасибо, что поддерживаете боевой дух";
- "Верка, браво";
- "Жду, когда из Украины уйдет москаль некрасивый";
- "Спасибо за позитив";
- "Ну все, я сплю спокойно";
- "Непревзойденная".