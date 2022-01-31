Успішна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) поділилась з шанувальниками новим роликом. У ньому вона ефектно продефілювала в яскравому вбранні.
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Образ MamaRika
Виконавиця позувала перед камерою у багатокомпонентному look. Вона одягнула морквяну сукню з великим вирізом до стегон та з одним довгим рукавом, прикрашеним пір'ям. Сукню MamaRika поєднала з чорними шкіряними штанами та корсетом, що вдало підкреслив тендітну талію.
MamaRika доповнила образ чорними босоніжками на високих підборах і масивними сережками-підвісками.
Знаменитість зібрала волосся в елегантний пучок та накрутила передні пасма у локони. MamaRika завершила образ ефектним макіяжем з акцентом на очах.
Шанувальники MamaRika активно коментують її новий образ. Поза увагою не залишилась фігура, яку зірка відновила майже через пів року після пологів.
- "Вау, круто виглядаєш. Вогонь";
- "Хочу так само виглядати після пологів";
- "Ти взагалі народжувала?";
- "Богиня. Феєрично";
- "Яка яскрава";
- "Шикарно";
- "Вогонь, жінко, ви прекрасні";
- "Дуже гарна сукня, така елегантна і чудова".