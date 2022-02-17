У шкіряних штанах і блузці: Злата Огнєвіч показала стильний весняний образ

17 лютого 2022 , 17:00
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Джерело:

інстаграм Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч диктує модницям тренди весни. Днями вона продемонструвала варіант стильного look, позуючи в шкіряних штанах і блузці.

Вже зовсім скоро в Україну прийде тепло, тому модниці готують нові образи для весняного гардеробу. Один з варіантів показала Злата Огнєвіч. 

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Весняний look Злати Огнєвіч

Виконавиця постала перед камерою у шкіряних штанах коричневого кольору, які поєднала з ніжно-блакитною булзкою. З взуття обрала черевики в тон штанрів на низькій підошві.

На обличчі зірка фірмовий макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Волосся зібрала у високих хвіст, декілька пасем спадали на обличчя. Довершили look елегантні сережки, годинник і каблучки. 


Весняний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки


Весняний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, нещодавно виконавиця вже публікувала фото з такою зачіскою. Тоді Злата позувала в малиновому піджаку, чорному корсеті та шортах.
Автор: Христина Кобак