Вже зовсім скоро в Україну прийде тепло, тому модниці готують нові образи для весняного гардеробу. Один з варіантів показала Злата Огнєвіч.

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Весняний look Злати Огнєвіч

Виконавиця постала перед камерою у шкіряних штанах коричневого кольору, які поєднала з ніжно-блакитною булзкою. З взуття обрала черевики в тон штанрів на низькій підошві.

На обличчі зірка фірмовий макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Волосся зібрала у високих хвіст, декілька пасем спадали на обличчя. Довершили look елегантні сережки, годинник і каблучки.



Весняний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Весняний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, нещодавно виконавиця вже публікувала фото з такою зачіскою. Тоді Злата позувала в малиновому піджаку, чорному корсеті та шортах.