Щоб твої діти ніколи не чули сирен, – Андрій Бєдняков звернувся до Регіни Тодоренко

Хоча ведучий Андрій Бєдняков і співачка Регіна Тодоренко, яка зараз мовчить про війну, працювали над проєктом "Орел і решка", однак майже не спілкувалися. Тепер Андрій лише бажає здоров'я її сім'ї і щоб діти ніколи не чули сирен.

Регіна Тодоренко родом з Одеси, яку вже неодноразово обстрілювали окупанти. В українському місті залишаються рідні співачки, однак вона все одно не засуджує війну й продовжує відсиджуватися в Росії.

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Андрій Бєдняков про Регіну Тодоренко

До виконавиці зверталися вже чимало колег. Серед них і Андрій Бєдняков, який разом з Регіною Тодоренко працював над програмою "Орел і решка".

Я хочу лише побажати здоров'я її сім'ї, дітям. Щоб вони ніколи не чули звуків сирен,

– сказав Беєдняков.

Андрій додав, що ніколи тісно не спілкувався з Регіною. Вони разом зняли один випуск програми для ювілейного сезону, а також вона одного разу написала йому. Це все.

Інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Тодоренко, яка вдає, що не помічає війну в Україні, нещодавно випустила пісню "Он за мной", в якому попрощалася зі всіма, навіть з батьками. Трек, очевидно, про любов до чоловіка-росіянина Влада Топалова, який фігурує в "Миротворці" за незаконні візити до Криму. Саме через нього співачка поставила табу на тему війни в рідній Україні, тож не дивно, що в її новому синглі звучать слова "до свидания всем".