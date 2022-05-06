Регина Тодоренко родом из Одессы, которую уже неоднократно обстреливали оккупанты. В украинском городе остаются родные певицы, однако она все равно не осуждает войну и продолжает отсиживаться в России.

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Андрей Бедняков о Регине Тодоренко

К исполнительнице обращалось уже немало коллег. В их числе и Андрей Бедняков, который вместе с Региной Тодоренко работал над программой "Орел и решка".

Я хочу только пожелать здоровью ее семьи, детям. Чтобы они никогда не слышали звуков сирен,

– сказал Беедняков.

Андрей добавил, что никогда тесно не общался с Региной. Они вместе сняли один выпуск программы для юбилейного сезона, а также однажды она написала ему. Это все.

Интервью Андрея Беднякова: смотрите видео онлайн

Заметим, Тодоренко, которая делает вид, что не замечает войну в Украине, недавно выпустила песню "Он за мной", в которой простилась со всеми , даже с родителями. Трек, очевидно, о любви к мужчине-россиянину Владу Топалову, который фигурирует в "Миротворце" за незаконные визиты в Крым. Именно через него певица поставила табу на тему войны в родной Украине, так что не удивительно, что в ее новом сингле звучат слова "до свидания всем".