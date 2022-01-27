Щоб мати гарний вигляд, – Олена Кравець зізналась, чи робила уколи краси

Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, які процедури робить для того, щоб мати молодший вигляд. Вона також зізналась, що до ін'єкцій краси не вдавалась.

Українська акторка та гумористка Олена Кравець робить чимало процедур для того, щоб виглядати молодше. Днями вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла на популярні запитання.

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Чи робила Кравець уколи краси

Олена Кравець відповіла, що не коригувала свою зовнішність за допомогою ін'єкцій краси.

Я поки не можу робити жодних ін'єкцій і усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, щоб мати гарний вигляд на свій вік,

– зізналась зірка "Кварталу 95".

Та натомість Олена Кравець звертається до інших омолоджуючих процедур. Вона доглядає за шкірою обличчя та тіла.

"Я ходжу на масажі й усілякі остеопластичні естетичні процедури, – вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. В мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий, серйозний взагалі спорт", – додала вона.



Олена Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки ставляться до ін'єкцій краси