Камалія отримала різдвяний подарунок від Валерія Залужного: зворушливі фото

Співачка Камалія у час різдвяних свят похизувалася подарунком від Валерія Залужного. Головнокомандувач ЗСУ подякував їй та чоловікові Мохаммаду Захуру.

Різдво – час подарунків і приємних зустрічей. Стрічки соцмереж наповнені привітаннями та зворушливими світлинами. З'явилися вони й на інстаграм-сторінці Камалії.

Цікаво Мочив, де тільки міг, – Павло Зібров про зрадницю Повалій, з якою дружив 28 років

Що Залужний подарував Камалії на Різдво

Виконавиця похизувалася особливим подарунком, який отримала на Різдво від головнокомандувача ЗСУ. Це журнал TIME, на обкладинці якого зображений Залужний. Валерій Федорович залишив свій підпис на журналі та написав "Дякую!".

Найкращий подарунок нам з Захуром на Різдво! Дякуємо, пане головнокомандувачу,

– написала співачка під фотографією.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Після повномасштабного вторгнення головнокомандувач ЗСУ став улюбленцем мільйонів українських жінок. Нагадаємо, у час різдвяних свят легендарна співачка Ніна Матвієнко зізналася Валерію Залужному у коханні. Неочікувано артистка отримала зворушливу відповідь. Яку саме – дізнайтеся у нашому матеріалі.