Рождество – время подарков и приятных встреч. Ленты соцсетей наполнены приветствиями и трогательными фотографиями. Появились они и на инстаграм-странице Камалии.

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Что Залужный подарил Камалии на Рождество

Исполнительница похвасталась особым подарком, который получил на Рождество от главнокомандующего ВСУ. Это журнал TIME, на обложке которого изображен Залужный. Валерий Федорович оставил свою подпись на журнале и написал "Спасибо!".

Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин главнокомандующий,

– написала певица под фотографией.

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После полномасштабного вторжения главнокомандующий ВСУ стал любимцем миллионов украинских женщин. Напомним, во время рождественских праздников легендарная певица Нина Матвиенко призналась Валерию Залужному в любви. Неожиданно артистка получила трогательный ответ. Какой именно – узнайте в нашем материале.