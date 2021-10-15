"Що з її губами?": фанати не впізнали Вікторію Бекхем після появи на телебаченні

Британська дизайнерка та експівачка Вікторія Бекхем дала інтерв'ю в шоу Good Morning America та здивувала шанувальників змінами в зовнішності. Її губи виглядають неприродніми, а обличчя – набряклим.

47-річна дружина Девіда Бекхема у новому інтерв'ю розповіла про свою лінію косметики і таємниці шлюбу з чоловіком. Проте прихильники зірки в мережі висловили свій скепсис щодо її порад у б'юті-сфері, адже сама вона виглядала максимально дивно та неприродно.

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Фанати припускають, що Вікторія надто захопилася корекцією зовнішності та послугами косметологів. На відео можна побачити, що Бекхем наче збільшила губи та вколола ботокс, аби розгладити зморшки. Щоправда чимало інтернет-користувачів припустили, що, можливо, жінка на щось захворіла.

Вікторія Бекхем на шоу Good Morning America: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

"Важко прислухатися до порад про красу від того, хто зробив своє обличчя схожим на ... це";

"Схоже, у неї якась алергічна реакція – чому люди роблять з собою цю фальшиву нісенітницю?";

"О Боже!!! Що з її губами?";

"Що з нею сталося? Раніше вона була такою гарною! Може, вона захворіла;

"Реальність така, що молодість тьмяніє... Всі стають старшими. Вона більше не схожа на себе. Це сумно";

"Неважливо, які емоції вона намагається показати, якщо її обличчя просто застигле".

Зазначимо, що в інстаграмі Вікторії Бекхем зірка виглядає значно природнішою. Тому освітлення у студії шоу, схоже, зіграло з нею поганий жарт.



Вікторія Бекхем за лаштунками шоу Good Morning America / Фото з інстаграму Бекхем

Про запуск свого бренду косметики Вікторія Бекхем повідомляла у березні 2018 року. Того ж року вона розповідала, що кожного дня витрачає понад 1600 доларів (43 тисячі гривень) на догляд за собою: