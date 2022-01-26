Що це відбувається, – Маша Єфросиніна відреагувала на ситуацію з переслідувачем Злати Огнєвіч

Телеведуча, Почесний посол ООН в Україні Маша Єфросиніна відреагувала на ситуацію щодо переслідувача Злати Огнєвіч, про яку артистка розповіла днями.

Ведуча зазначила, що Злата не єдина жінка, яка страждає через це, однак ніхто допомогти не може. Це по-справжньому обурює.

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Маша Єфросиніна про ситуацію зі Златою Огнєвіч

Телеведуча активно бореться за права та захист жінок. Вона часто звертає увагу на насильство, від якого страждають мільйони. Маша вкотре публічно акцентувала на цій проблемі, згадавши про ситуацію зі Златою Огнєвіч, яка трапилася днями. Тоді артистка опублікувала відео, де невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

"Та що це таке відбувається? Спочатку переслідування та погрози на адресу Jerry Heil від невідомого чоловіка. Тепер абсолютно жахливі та страшні погрози від хамовитого та морального виродка, який 3 роки переслідує Злату. І в обох випадках є абсолютна безпорадність жінок і бездіяльність поліції! Страшно уявити, чого зазнають невідомі жінки та які безпорадні вони в подібних випадках!", – написала Маша.



Єфросиніна про ситуацію з Огнєвіч / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Завдяки тому, що ситуація набула публічного розголосу, поліція відкрила кримінальну справу та кривдника Злати Огнєвіч затримали. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч опублікувала відео, в якому показала, як агресивний чоловік переслідував її автомобіль та погрожував вбити, якщо ще раз побачить по телевізору. Виконавиця зізналася, що він дошкуляє їй вже 3 роки, погрожував її сестрі та батькові.

На початку січня про сексуальне переслідування заявила й Jetty Heil. Фанат з Росії півтора року писав їй та описував свої сексуальні фантазії. Потім він незаконно перетнув кордон і приїхав до Львова, де співачка виступала з концертом. Працівники поліції залишили цей факт без уваги.