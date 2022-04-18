Під вибухи у підвалах народжуються нові композиції, переосмислюються і наповнюються новими символами улюблені треки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тижневі рейтинги українського музичного YouTube нарешті стають українськими.
До слова Несподіваний дует: Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію"
9 з 10 пісень, що очолюють рейтинг – українські та україномовні. До порівняння: у рейтингу напередодні війни таких було тільки 4 пісні, з них 3 – україномовні (2 композиції Kalush та 1 композиція Wellboy). З першого тижня війни частина україномовного якісного контенту збільшується, їхні рейтинги зростають, водночас як російські виконавці невпинно опускаються і нарешті виходять з топ-10, 20 і так далі.
"Ой у лузі червона калина": відео онлайн
Рейтинги українського ютубу
(дані за минулий тиждень)
- Перші позиції – незмінно за треками "Додому", "Стефанія" та "Доброго вечора, ми з України".
- Нового дихання отримує народна та історична пісня. Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", переспіваний Андрієм Хливнюком в перший день війни, став гімном сучасного протистояння.
- Ремікс The Kiffness та спільне виконання українських артистів на концерті "Доброго вечора, ми з України" впевнено тримається у першій десятці не один тиждень.
- На п'ятому місці – прем'єра Михайла Хоми "Марічка".
- Закривають десятку "Браття українці" та "Буде весна".
Другу десятку українського музичного рейтингу очолює "Українська лють" Христини Соловій, що піднялася на 34 позиції (!) та "У мене немає дому" гурту "Один в каное". Далі "Козаки йдуть" PROBASS HARDI та трек Okean Elzy "Не твоя війна", який дуже неоднозначно трактується любителями "посіяти зрадоньку".
На нижчих позиціях – добре відомі композиції переживають нову хвилю зацікавлення, зокрема "Я з України" Віктора Винника і МЕРІ, "Хто як не ти" Християни Соловій, "Люди як кораблі" гурту Антитіла, улюблені хіти гуртів "Океану Ельзи", "Один в Каное", Skofka, Kalush тощо.
Війна триває, і ми повинні розуміти, що ця війна – і культурна також. Слухаймо українське, творімо українське!