Під вибухи у підвалах народжуються нові композиції, переосмислюються і наповнюються новими символами улюблені треки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тижневі рейтинги українського музичного YouTube нарешті стають українськими.

До слова Несподіваний дует: Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію"

9 з 10 пісень, що очолюють рейтинг – українські та україномовні. До порівняння: у рейтингу напередодні війни таких було тільки 4 пісні, з них 3 – україномовні (2 композиції Kalush та 1 композиція Wellboy). З першого тижня війни частина україномовного якісного контенту збільшується, їхні рейтинги зростають, водночас як російські виконавці невпинно опускаються і нарешті виходять з топ-10, 20 і так далі.

"Ой у лузі червона калина": відео онлайн

Рейтинги українського ютубу

(дані за минулий тиждень)

Перші позиції – незмінно за треками "Додому", "Стефанія" та "Доброго вечора, ми з України".

Нового дихання отримує народна та історична пісня. Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", переспіваний Андрієм Хливнюком в перший день війни, став гімном сучасного протистояння.

Ремікс The Kiffness та спільне виконання українських артистів на концерті "Доброго вечора, ми з України" впевнено тримається у першій десятці не один тиждень.

На п'ятому місці – прем'єра Михайла Хоми "Марічка".

Закривають десятку "Браття українці" та "Буде весна".

Другу десятку українського музичного рейтингу очолює "Українська лють" Христини Соловій, що піднялася на 34 позиції (!) та "У мене немає дому" гурту "Один в каное". Далі "Козаки йдуть" PROBASS HARDI та трек Okean Elzy "Не твоя війна", який дуже неоднозначно трактується любителями "посіяти зрадоньку".

На нижчих позиціях – добре відомі композиції переживають нову хвилю зацікавлення, зокрема "Я з України" Віктора Винника і МЕРІ, "Хто як не ти" Християни Соловій, "Люди як кораблі" гурту Антитіла, улюблені хіти гуртів "Океану Ельзи", "Один в Каное", Skofka, Kalush тощо.

Війна триває, і ми повинні розуміти, що ця війна – і культурна також. Слухаймо українське, творімо українське!