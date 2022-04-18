Под взрывы в подвалах рождаются новые композиции, переосмысливаются и наполняются новыми символами любимые треки. С начала полномасштабного вторжения России недельные рейтинги украинского музыкального YouTube наконец-то становятся украинскими.

К слову Неожиданный дуэт: Джамала и Kalush Orchestra вместе спели "Стефанию"

9 из 10 песен, возглавляющих рейтинг – украинские и украиноязычные. К сравнению: в рейтинге накануне войны таких было только 4 песни, из них 3 – украиноязычные (2 композиции Kalush и 1 композиция Wellboy). С первой недели войны часть украиноязычного качественного контента увеличивается, их рейтинги растут, в то время как российские исполнители постоянно опускаются и наконец выходят из топ-10, 20 и так далее.

"Ой у лузі червона калина": видео онлайн

Рейтинги украинского ютуба

( данные за прошлую неделю )

Первые позиции – неизменно по трекам "Додому", "Стефанія" и "Добрий вечір, ми з України".

Новое дыхание получает народная и историческая песня. Гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина", перепетый Андреем Хливнюком в первый день войны, стал гимном современного противостояния.

Ремикс The Kiffness и совместное исполнение украинских артистов на концерте "Добрий вечір, ми з України" уверенно держится в первой десятке не одну неделю.

На пятом месте – премьера Михаила Фомы "Марічка".

Закрывают десятку "Браття українці" и "Буде весна".

Вторую десятку украинского музыкального рейтинга возглавляет "Українська лють" Кристины Соловий, поднявшейся на 34 позиции (!) и "У мене немає дому" группы "Один в каноэ". Далее "Козаки йдуть" PROBASS HARDI и трек Okean Elzy "Не твоя війна", очень неоднозначно трактуемая любителями "посеять предательство".

На низших позициях – хорошо известные композиции переживают новую волну интереса, в частности "Я з України" Виктора Винника и МЭРИ, "Хто як не ти" Кристини Соловий, "Люди як кораблі" группы Антитела, любимые хиты групп "Океана Эльзы", "Один в Каноэ", Skofka, Kalush и т.д.