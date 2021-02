Легендарні рок-хіти, вибухові гітарні бенгери, кращі поппісні 2020 та електронщики-номінанти на Греммі. Ми зібрали ідеальний плейлист для ваших мандрівок автомобілем.

Плейлист для автомобіля

Jessie Ware – Spotlight

Jessie Ware видала чи не найкращу попплатівку 2020-го, показавши, на які експерименти здатна та як вдало уміє їх втілювати. "Я зовсім не збираюся рятувати світ своїм альбомом, але впевнена, що він дасть змогу трохи відволіктися", – ділиться думками виконавиця.

Четвертий лонгплей Джессі у звучанні диско – той випадок, коли до плейлиста варто додавати всі треки. Ми ж пропонуємо для автомобільної мандрівки мелодійний та ритмічний Spotlight.

Jessie Ware – Spotlight: дивитись відео онлайн

Asaf Avidan – Lost Horse

Ізраїльтянин із фантастичним тенором-альтіно записував сьомий за рахунком альбом Anagnorisis, зачинившись у заміському будиночку, й нікуди не поспішав. Музикант вчився садівництву у фермерів і створював пісні, надихаючись навколишнім світом та своїми емоціями.

Lost Horse була написана після того, як артист втратив свого коня Аріадну. Однак, переживаючи цей біль, він зрозумів, що плаче не лише за улюбленицею, а й за всіма людьми, стосунками й переживаннями, які були в його житті.

Почути особливий для Авідана альбом Anagnorisis київські меломани матимуть змогу 15 жовтня. Музикант представить платівку в столичному Bel Etage.

Asaf Avidan – Lost Horse: дивитись відео онлайн

Paul McCartney – Deep Down

Серу Джеймсу Полу Маккартні – 78 років, а він продовжує з ентузіазмом і запалом творити музику. Ба більше – не обмежує себе жанрами. У вісімнадцятій сольній платівці британської легенди знайшлося місце рок-н-ролу, блюзу, акустичному фолку й навіть танго.

Безперечно, увесь альбом McCartney III гідний пильної уваги, та сьогодні в нашому полі зору Deep Down.

Paul McCartney – Deep Down: дивитись відео онлайн

The Black Keys – Lonely Boy

Від сучасних хітів до легендарних рок-бойовиків. Пісня, що стане ідеальним саундтреком у дорозі, – Lonely Boy американського гурту The Black Keys. Окрім своєї розривної енергетики та великої любові фанів, вона може похвалитися двома преміями Греммі в категоріях "Найкращий запис" та "Найкраще рок-виконання". Ми не будемо сперечатися, а просто увімкнемо гучніше.

The Black Keys – Lonely Boy: дивитись відео онлайн

Iggy Pop – The Passenger

Критики й сьогодні співають цій пісні оди, а сам Іггі Поп зізнається, що під час написання тексту черпав натхнення з поезії лідера The Doors Джима Моррісона. Далі подорожуємо містом під культову The Passenger. До речі, офіційне відео на пісню вийшло лише 2020 року.

Iggy Pop – The Passenger: дивитись відео онлайн

The Doors – Roadhouse Blues

Не обійдеться в нашій добірці й без самого Моррісона. Дослідники творчості The Doors запевняють, що ця композиція розповідає про клуб the Topanga Corral, дорога до якого сповнена вигинів і неочікуваних поворотів.

Більш брутальну, містичну й похмуру композицію серед пісень гурту знайти важко. Головне ж у Roadhouse Blues – потойбічний блюзовий вокал Джима, який тримає всю пісню й не відпускає до самого її завершення.

The Doors – Roadhouse Blues: дивитись відео онлайн

The Beatles – Drive My Car

Неймовірно, але в чернетці цієї пісні звучав текст "Ти можеш купити мені золоті каблучки". Пол Маккартні і Джон Леннон довго не могли віднайти гідні слова до музики, які б їх задовольняли. Та нарешті вигадали вислів "Можеш водити мою машину", а з нього й народилася знаменита іронічна пісенна історія. Як зізнавалися музиканти, цей той випадок, коли композиція саме себе написала.

The Beatles – Drive My Car: дивитись відео онлайн

Pain – Same Old Song

Увесь світ знає шведських важковиків Pain за бенгером Shut Your Mouth. Однак серед досягнень Петера Тегтгрена та компанії безліч потужних гітарних хітів, наприклад, вибухова Same Old Song, від якої біжать шкірою мурахи.

До речі, знаменитий мультиінструменталіст, продюсер і композитор привезе свій гурт до Києва. Тож зовсім скоро ми зможемо почути всі без винятку бенгери Pain наживо.

Pain – Same Old Song: дивитись відео онлайн

CamelPhat & Elderbrook – Cola

Єдина пісня від електронних музикантів у нашій добірці, але яка ж! Це "качовий" трек Cola від британців Elderbrook та CamelPhat, який став клубним гімном у Європі і США та одним із найпродаваніших у світі 2017 року. Пісня зайняла верхівку хіт-параду Billboard Dance Club Songs, посіла перше місце в британському інді-чарті і здобула номінацію на Греммі в категорії "Найкращий танцювальний запис".

Британський електронщик Elderbrook сьогодні добре відомий на світовій танцювальній арені. Його називають найбільш багатогранним серед електронних артистів, його обожнює Mixmag, а він сам щиро захоплюється музикою і створює її на радість меломанам.

5 грудня Elderbrook привезе перший лонгплей Why Do We Shake In The Cold? до Києва. І таку подію точно не варто пропускати.

CamelPhat & Elderbrook – Cola: дивитись відео онлайн

Сергій Бабкін – Де би я

Одна з найпопулярніших пісень Сергія Бабкіна останніх років теж чудово підійде для прослуховування в авто. Тим більше після виходу кліпу на неї, знятого в стилі роуд-муві.

У ролику артист подорожує до Кам'янця-Подільського, Хотина та Бакоти, надихаючи й собі зірватися і рвонути мандрувати Україною.

Сергій Бабкін – Де би я: дивитись відео онлайн

Автор: Ірина Маймур